Подмосковье 07 февраля 2024, 17:56 Коммунальные службы провели еще 3 тысячи уборок в подъездах Подмосковья по просьбам жителей с января ГУСТ МО

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С начала года коммунальные службы Подмосковья провели более 2,8 тысячи уборок в подъездах по заявкам жителей. Больше всего обращений поступило из Химок, Подольска и Балашихи.

Как рассказали в ГУСТ, с начала года ведомство получило 255 заявок из Химок, 223 — из Подольска, 207 — из Балашихи, 186 — из Красногорска и 178 — из Люберец. При этом ни одного обращения не поступило из Черноголовки, Звездного Города и Власихи.

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По сравнению с таким же периодом прошлого года число заявок на уборку в подъездах в Подмосковье уменьшилось более чем на 40%

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