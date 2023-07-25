Подмосковье 25 июля 2023, 11:18 Коммунальные службы приведут в порядок канализацию и очистят подвалы домов в микрорайоне Депо в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Вопрос с канализационно-насосной станцией решился в микрорайоне Депо в Лобне. Сети принадлежат ООО «РЖД» и не обслуживаются. Теперь коммунальные службы округа возьмут этот вопрос на себя.

Канализационно-насосная станция на Деповской улице принадлежит ООО «РЖД». В последнее время компания ее не обслуживает. При этом объект городу не передают, объясняя это отсутствием средств.

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Жители домов оказались в сложном положении. Администрация Лобни разработала план действий.

«ООО „Чайка“ берет на себя обслуживание сетей и канализационно-насосной станции, что даст возможность оперативно привести в порядок подвалы. При этом управляющая компания „Домовладение“ начинает полный цикл работ по обслуживанию помещений. Администрация же берет на контроль вопрос передачи сетей от „РЖД“ в собственность города», — рассказал первый заместитель главы городского округа Лобня Дмитрий Чистяков.

Водоканал уже промыл сети и начал обслуживание канализационно-насосной станции. Вскоре управляющая компания «Домовладение» очистит подвалы домов.

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