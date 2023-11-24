Подмосковье 24 ноября 2023, 15:36 Коммунальные службы приступили к уборке последствий ночного снегопада в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Коммунальные службы устраняют последствия ночного снегопада в Лобне с самого утра. Для этого на линию вывели 11 единиц спецтехники МКУ «Управление по работе с территориями» и пять мобильных бригад сотрудников.

Очисткой придомовых территорий занимаются сотрудники управляющих компаний. В первую очередь во дворах приводят в порядок входные группы дворов, а затем лестницы и спуски, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам для сбора мусора.

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Глава Лобни Игорь Демешко подчеркнул, что сотрудники коммунальных служб проводят первоочередную уборка снега и обработку противогололедными смесями на дорогах и улицах с наиболее интенсивным движением. Также ведется расчистка объектов инфраструктуры.

Отметим, что администрация Лобни подготовилась к нескольким сценариям уборки территорий в зависимости от интенсивности снегопадов. При этом подготовка к зимнему периоду началась в регионе задолго до первых заморозков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега. Он подчеркнул, что за работой будет вестись жесткий контроль.

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