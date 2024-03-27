27 марта 2024, 16:50
Коммунальные службы приступили к уборке дорог в Дубне после зимы
Компания «Чистодор» первой приступила к уборке грязи после зимы с дорог Дубны. Песок орошается, щетки собирают его с краев дороги, а затем этот мусор сразу же направляется в кузов самосвала. Процесс уборки происходит непрерывно.
В этом году переоборудование коммунальной техники провели в наукограде раньше привычного, поскольку это позволили сделать благоприятные погодные условия.
Реклама
Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что с середины недели коммунальные службы приступят к активной уборке.
«С середины этой недели коммунальные службы начнут масштабную уборку города от песка, грязи и мусора, скопившихся за зимние месяцы», — указал Максим Тихомиров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дубна
Дороги
Мусор
Реклама
Реклама