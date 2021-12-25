Коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим из-за снегопада
Минблагоустройства Подмосковья: более 14 тысяч дворников привлекли к уборке дворов
Работа по уборке дворов и общественных территорий Московской области началась с 6:00 после обильного снегопада, который обрушился на регион. Как рассказала «360» заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова, к работе привлекли 14 121 дворника и более 300 единиц специальной техники.
Представитель ведомства отметила, что в первую очередь провели расчистку выходов из подъездов жилых домов, а также пешеходных дорожек и подходов к контейнерным площадкам.
После приступили к уборке от снега проездов и парковок. В самую последнюю очередь от последствий снегопада избавили детские площадки.
«Ночью снегопад продолжится. Все службы перевели в усиленный режим, организовали дежурство людей и техники», — заявила Светлана Аипова.
Обильные снегопады и метели в столичный регион принес североатлантический циклон «Квинтинус». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик предупредил, что осадки начнутся вечером в пятницу и останутся почти на сутки. Температура днем в субботу составит -4…-6 градусов.
Столичный главк МЧС выпустил предупреждение о гололеде на дорогах и сильной метели. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.