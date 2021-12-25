Коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим из-за снегопада

Работа по уборке дворов и общественных территорий Московской области началась с 6:00 после обильного снегопада, который обрушился на регион. Как рассказала «360» заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова, к работе привлекли 14 121 дворника и более 300 единиц специальной техники.

Представитель ведомства отметила, что в первую очередь провели расчистку выходов из подъездов жилых домов, а также пешеходных дорожек и подходов к контейнерным площадкам.

После приступили к уборке от снега проездов и парковок. В самую последнюю очередь от последствий снегопада избавили детские площадки.

«Ночью снегопад продолжится. Все службы перевели в усиленный режим, организовали дежурство людей и техники», — заявила Светлана Аипова.

Обильные снегопады и метели в столичный регион принес североатлантический циклон «Квинтинус». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик предупредил, что осадки начнутся вечером в пятницу и останутся почти на сутки. Температура днем в субботу составит -4…-6 градусов.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение о гололеде на дорогах и сильной метели. В ведомстве отметили, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.