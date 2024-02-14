Подмосковье 14 февраля 2024, 17:45 Коммунальные службы Подмосковья закрасили 88 вандальных надписей на зданиях с начала года ГУСТ МО

Читать 360tv в

Коммунальщики Московской области следят за состоянием фасадов домов, особенно за вандальными надписями и рисунками. Только с начала года по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу Подмосковья поступило 88 заявок в категории «Устранить несанкционированные надписи, рисунки, рекламу на фасаде дома».

Чаще всего вандалы наносят рисунки с помощью баллончиков с краской или перманентных маркеров. Их можно очистить только специальными средствами, щетками и скребками. Сильно въевшаяся краска не поддается полному удалению, поэтому специалистам приходится закрашивать надписи.

Реклама

В январе и феврале больше всего жалоб по данному вопросу поступало от жителей Люберец, Мытищ, Долгопрудного и Щелкова. Все заявки уже отработаны под контролем инспекторов ГУСТ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».