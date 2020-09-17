Коммунальные службы и энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности

Коммунальные службы и электросетевые компании Подмосковья ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службах Министерства ЖКХ и Министерства энергетики региона.

Из-за обильных осадков и ветра коммунальные службы перевели 927 бригад в режим повышенной готовности. Более 10 тысяч специалистов готовы в случае необходимости предотвращать последствия сильных ливней. Для этого подготовили 3,7 тысячи единиц специальной техники, среди которой 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насоса.

Энергетики Подмосковья тоже готовы к работе в условиях ухудшения погоды. Для этого в режим повышенной готовности привели более 700 бригад.

«Энергетики в сложившейся эпидемической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», — пояснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В случае аварийной ситуации из-за погодных условий жители могут обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу.

17 сентября в Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду, местами пройдут сильные дожди с грозой, возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев.