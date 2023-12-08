Подмосковье 08 декабря 2023, 17:33 Коммунальные службы Подмосковья устранили свыше 80% дефектов по замечаниям инспекторов в ноябре ГУСТ

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Коммунальщики устранили 81% замечаний в приложении «Проверки Подмосковья». С его помощью управдомы могут фиксировать нарушения и передавать их в работу.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, в ноябре коммунальные службы показали хорошую работу.

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«В ноябре коммунальные предприятия достаточно активно брали во внимание замечания председателей МКД и отработали 81% поставленных задач. Конечно — не идеал, но позитивный вектор заметен. Основные замечания от управдомов в ноябре касаются мусора. Например, необходимо убрать мусор на газоне или урну, а также навалы возле КП», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что в этом году в приложении зарегистрировались еще 44 председателя многоквартирных домов.

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