Подмосковье 02 марта 2023, 13:02 Коммунальные службы Подмосковья устранили около 12 тысяч нарушений содержания домов за год

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Председатели многоквартирных домов получили возможность контролировать качество уборки в прошлом году, получив доступ к приложению «Проверки Подмосковья». Там можно разместить данные о нарушениях содержания дворов и передать их ответственным организациям. За год с их помощью устранили около 12 тысяч дефектов.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, приложение помогло настроить коммуникацию между председателями домов и коммунальными службами.

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«Такое решение стало максимально эффективным и принесло большую пользу жителям городских округов. За все время работы коммунальные службы устранили 11 649 дефектов, о которых им сообщили граждане», — отметила она.

За год в 34 округах устранили свыше 90% замечаний. Самой плодотворной работой отличились в Королеве — там выполнили 99% задач. На 100% проблемы жителей решили в Жуковском, Кашире и Ленинском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о капитальном ремонте 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2023 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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