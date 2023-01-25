Подмосковье 25 января 2023, 11:50 Коммунальные службы Подмосковья устранили более 1,7 тысячи нарушений за день

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Коммунальные службы Подмосковья устранили за день 1,7 тысячи недочетов в содержании территорий. Руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова сообщила, что была также проведена работа над ошибками, в рамках которой проанализировали деятельность коммунальных предприятий для недопущения замечаний в дальнейшем.

«Только за 23 января коммунальные предприятия Московской области смогли устранить 1,73 тысячи дефектов в содержании территорий», — отметила Светлана Аипова.

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Активнее всего работали в Красногорске — за день смогли устранить 200 дефектов, в Истре — 126 нарушений и в Мытищах — 123 замечания. Большая часть работы над ошибками касалась уборки снега и наледи. В данной категории за сутки было решено почти 1,1 тысячи вопросов.

Министр напомнила коммунальным предприятиям, что, в связи с переменчивостью погоды в Подмосковье, необходимо уделить особое внимание противогололедной обработке общественных и дворовых пространств региона.

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