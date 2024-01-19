Подмосковье 19 января 2024, 17:04 Коммунальные службы Подмосковья устранили 94% замечаний по работе фонарей ГУСТ МО / Главное управление содержания территорий Московской области

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Сотрудники коммунальных служб устранили 94% замечаний, связанных с работой уличных фонарей. Больше всего работ провели в Дубне, Серпухове и Луховицах.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, семь муниципалитетов показали низкие результаты. Это Воскресенск, Дмитров, Истра и Солнечногорск. Им поручили усилить работу в этом направлении.

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«Мы следим за тем, как коллеги справляются с этой задачей в каждом муниципалитете. Так, устранение от 96% и выше демонстрируют 35 городских округов, среди которых: Дубна, Серпухов — 96%, Луховицы, Одинцово, Химки — 97%, Домодедово, Дзержинск, Раменский — 98%, Лотошино — 99%, Кашира — 100%», — сказала она.

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