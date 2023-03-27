Подмосковье 27 марта 2023, 14:59 Коммунальные службы Подмосковья устранили 264 нарушения на объектах ЖКХ за неделю

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На минувшей неделе в Подмосковье выявили 264 нарушения на объектах ЖКХ, все их оперативно устранили. Оперативные группы рабочих совершили 93 выезда.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, 34 нарушения относились к подаче холодной и 52 — горячей воды. Еще 47 были связаны с отоплением и 128 — с электричеством. Все аварии уже устранили. Кроме того, службы провели 21 мероприятие по обеспечению безопасности и антитеррору на объектах ЖКХ.

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Для быстрого устранения аварий в Подмосковье круглосуточно дежурят рабочие бригады, на вооружении которых есть вся необходимая техника.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что Подмосковье откроет сезон благоустройства и подготовки к лету 1 апреля. Программа охватит 15 тысяч дворов, 18 тысяч детских площадок, 2,7 тысячи парков и общественных территорий.

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