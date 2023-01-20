Подмосковье 20 января 2023, 11:55 Коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за оттепели

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Оттепель усилила работу всех коммунальных служб Подмосковья. Порядок на улицах поддерживают с помощью тяжелой спецтехники и подручных средств.

За несколько дней тротуары и дороги превратились в лужи. Жители Подмосковья жалуются, что ливневки не справляются, вода стоит. На этом фоне дорожные службы области активировали круглосуточную работу в эти дни. На одном участке работают сразу по несколько бригад. Тротуары обрабатывают песком и соляной смесью, а опасные участки в непосредственной близости от зданий огораживают защитными лентами.

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Жителям Подмосковья напоминают, что в начале года Минтранс Московской области разработал четыре сценария работы, которые применяются службами в зависимости от погодных условий: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов и сухая погода. Для каждого сценария существует свой регламент уборки.

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