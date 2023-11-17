Подмосковье 17 ноября 2023, 17:56 Коммунальные службы Подмосковья убрали свыше 3 тысяч незаконных объявлений с начала осени ГУСТ МО

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С начала осени с улиц Подмосковья убрали свыше трех тысяч незаконных рекламных объявлений. Активнее всего эту работу провели в Балашихе и Подольске.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, незаконную рекламу убирают быстро, чтобы сохранять ухоженность городов. Для размещения объявлений оборудованы специальные стенды.

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«Мы активно работаем с вопросом распространения несанкционированной рекламы в Подмосковье: с начала осени сотрудники ответственных организаций устранили 3,2 тысячи нарушения по этой части. 235 из них отработали в Балашихе, 224 — в Подольске, 172 — в Домодедово, 168 — в Коломне, по 143 — закрыли в Дмитровском и Истре», — сказала она.

В ведомстве отметили, что за незаконное размещение объявлений предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до двух тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 10 тысяч для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч для юридических.

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