Подмосковье 02 июня 2023, 14:59 Коммунальные службы Подмосковья получили свыше 200 тракторов и уборочных машин с начала года МИО МО

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Аварийно-восстановительная служба Подмосковья получила свыше 200 единиц новой коммунальной техники 25 округах в этом году. Это тракторы, полуприцепы цистерны, пескоразбрасыватели и другие машины.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, коммунальщики получили тракторы «Беларусь 82.1», полуприцепы-цистерны ЛКТ-4П, пескоразбрасыватели полуприцепные ПРК-3 и фронтальные мини-погрузчики с бортовым поворотом.

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Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский добавил, что всего с 2014 года в регионе закупили свыше 1,3 тысячи единиц спецтехники, из которых 175 — прошлом году. Автопарк коммунальных служб пополнился снегопогрузчиками, подметательно-уборочными и поливомоечными машинами, автовышками, катками и тракторами.

Новое оборудование получили предприятия в Балашихе, Одинцове, Пушкино, Королеве и других муниципалитетах.

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