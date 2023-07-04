Подмосковье 04 июля 2023, 18:22 Коммунальные службы Подмосковья получили почти 200 машин с начала года ГУСТ

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С начала года коммунальным службам Подмосковья передали около 200 машин: тракторов, вышек, погрузчиков и другой спецтехники. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Зимой спецтехника помогает оперативно расчищать территории от снега, а летом с ее помощью не только проводят уборку, но и опиливают деревья.

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«Распределение техники для муниципалитетов происходит в течение всего года, зависит от заявок городских округов, эффективности использования и фактической потребности», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в летнее время необходимо уделять особое внимание уборке дорог от мусора.

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