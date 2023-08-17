Подмосковье 17 августа 2023, 10:23 Коммунальные службы Подмосковья получили новые тракторы ГУСТ МО

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Коммунальщики пяти округов Подмосковья получили новые тракторы. ГУСТ передал 55 многофункциональных машин в Коломну, Волоколамск, Подольск, Щелково и Сергиев Посад.

«Машины — многофункциональные, применяются как в летний, так и в зимний сезон. Активно используются с косилками, роторными коммунальными щетками для прометания твердых покрытий, снежными отвалами или снегоуборщиками», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

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Технику передают округам, проанализировав эффективность использования машин за прошлый период. Отмечается, что технику продолжат выдавать до конца года.

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