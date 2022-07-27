Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из‑за непогоды

В ближайшие часы в Московской области ожидается прохождение мощного грозового фронта, который будет сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром, местами с порывами до 20 метров в секунду.

Синоптики предполагают, что непогода сохранится в течение всего завтрашнего дня. В связи с этим все коммунальные службы Подмосковья были приведены в режим повышенной готовности.

Ураган и обильные осадки способны оказать негативное воздействие на коммунальную инфраструктуру Московской области.

«В целях оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения силы и средства всех коммунальных служб Московской области. Особое внимание нами уделено подготовке мобильного оборудования и техники, способного обеспечить подачу коммунальных услуг населению в условиях технологических сбоев на объектах ЖКХ», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Подведомственная региональному МинЖКХ Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) также приведена в режим повышенной готовности. Для обеспечения бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры у МОС АВС имеется 22 передвижные электростанции, 11 единиц насосного оборудования высокой производительности, моноблочные мобильные котельные и другое необходимое оборудование и техника.

К выезду готовы четыре машины для проведения аварийных работ и их бригады. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжелым оборудованием.

ГКУ МО «МОС АВС» работает в круглосуточном режиме. С началом работы в 2021 году нового филиала службы в Истре скорость реагирования на технологические нарушения в зоне его ответственности существенно увеличилась.