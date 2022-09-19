Все коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Все коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

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Синоптики сообщили об усилении ветра в Подмосковье. Ожидается, что его скорость будет достигать 25 метров в секунду местами по региону. Такие условия могут оказать влияние на коммунальные сети области, из-за чего службы перевели в режим повышенной готовности.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, режим повышенной готовности необходим для быстрого устранения возможных нарушений на сетях.

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«На круглосуточном дежурстве находится мобильное оборудование и техника, способные обеспечить бесперебойную подачу коммунальных услуг населению при возникновении технологических сбоев на объектах ЖКХ», — сказал министр.

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В ведомстве сообщили, что Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба имеет 22 передвижные электростанции, 11 единиц насосного оборудования, мобильные котельные и другую технику для оперативного устранения неполадок. Транспорт службы оснащен средствами электрогазосварки и подъемными механизмами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной. Это долгожданный объект для всех жителей города.

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