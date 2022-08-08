Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики предупредили о ливнях с грозами и сильным ветром в Подмосковье. В связи с непогодой все коммунальные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства области.

«Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры силы и средства всех коммунальных служб Московской области, аварийно-восстановительной службы МОС АВС приведены в режим повышенной готовности», — сказал глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что в регионе подготовили мобильное оборудование и технику для обеспечения бесперебойной подачи коммунальных услуг населению. Их применят в случае технологических сбоев на объектах ЖКХ.

Также у МОС АВС есть 22 передвижных электростанции, 11 насосов высокой производительности и моноблочные мобильные котельные. Служба работает круглосуточно. К выезду подготовили рабочие бригады, имеющие по четыре машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, грузоподъемностью до 1,2 тонны для работы с тяжелым оборудованием.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 8 августа в Подмосковье пройдут сильные дожди. Местами выпадет град, а скорость ветра в отдельных районах будет достигать 25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всего понедельника и вторника.