Важное 07 июля 2023, 22:38 Коммунальные службы Подмосковья перевели на усиленный режим работы из-за непогоды Губернатор Воробьев: все коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы Telegram

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В Подмосковье из-за непогоды перевели на усиленный режим работы все коммунальные службы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что, по данным МЧС, в регионе до 12:00 8 июля ожидают грозы, дождь, град и ветер скоростью до 20 метров в секунду.

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«В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья призвал жителей и гостей области соблюдать осторожность, беречь себя и детей.