Подмосковье 09 марта 2023, 17:27 Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемых снегопадов

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Министерство ЖКХ Подмосковья сообщило, что коммунальные службы региона переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снова возможны сильные снегопады и ветра.

Так, обильный снегопад ожидается в субботу, 11 марта. Аварийно-восстановительная служба Подмосковья заранее переведена в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры в случае аварий и поломок.

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Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что к выезду готовы рабочие бригады, имеющие на снабжении машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки и подъемными механизмами для работы с тяжелым оборудованием.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за два года в регионе капитально отремонтируют порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов. На объектах поменяют системы водоснабжения, газоснабжения, лифты, обновят фасады.

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