Подмосковье 05 декабря 2022, 18:08 Коммунальные службы Подмосковья отработали более 20 тысяч обращений жителей через «Добродел»

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Сотрудники Главного управления содержания территорий и коммунальные службы региона отработали более 20,6 тысячи задач от жителей с помощью портала «Добродел» в ноябре.

Руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова заявила, что поставленные горожанами задачи достаточно быстро выполняются во всех округах. Она также обратила внимание на то, что обращения нуждаются не только в оперативной реакции, но и в качественном решении.

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«Большую часть вектора нашей работы задают обращения, но все-таки в своей работе нужно стремиться к превентивному подходу и устранять дефекты быстрее, чем на них укажет житель», — отметила Светлана Аипова.

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Лидером по количеству обращений в ноябре стал округ Балашиха. Горожане отправили 1,8 тысячи сообщений, 97% из которых коммунальные службы оперативно отработали. В Красногорске от жителей поступило 1,3 тысячи вопросов. Из них 94% было решено в течение недели.

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