Подмосковье 01 марта 2024, 19:45 Коммунальные службы оперативно устранили протечку кровли в здании школы в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Протечку кровли во втором здании школы № 19 в микрорайоне Пироговский в Мытищах устранили. Работники обслуживающей компании завершили очистку кровли от воды.

Специалисты провели работы по вентиляции и высушиванию помещений. Две из четырех поврежденных аудиторий восстановят 4 марта. Работы в оставшихся классах начнутся после того, как стены и потолки полностью просохнут.

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Здание для начальных классов построено в 1938 году и требует особого ухода из-за своего возраста. Как сообщили в администрации городского округа, в этом году запланирован полный ремонт кровли. Также рассматривается вопрос о капитальном ремонте всего здания корпуса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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