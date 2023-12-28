Подмосковье 28 декабря 2023, 15:24 Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники Министерство ЖКХ МО

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Коммунальные службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Они будут дежурить круглосуточно, чтобы обеспечить чистоту и порядок в регионе.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, коммунальщики будут готовы оперативно реагировать на любые возможные ситуации. Особое внимание уделят своевременному вывозу мусора.

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«Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц Министерства ЖКХ и подведомственных организаций, службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере, дежурит и ремонтный персонал», — сказал он.

Региональные операторы будут вывозить мусор с самых проблемных контейнерных площадок в два раза чаще. Там также разместят дополнительные баки.

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