Подмосковье 08 февраля 2023, 18:38 Коммунальные службы Лосино-Петровского вывезли 9 тысяч кубометров снега за январь

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Коммунальные организации Лосино-Петровского округа очищают улицы от наледи, образовавшейся в период оттепели. С начала января службы вывезли девять тысяч кубометров снега.

«Сейчас первостепенная работа это вывоз снега. Наличие навалов льда и снежных масс обусловлена работой в прошедшие выходные», — сообщил заместитель главы округа Михаил Пешков.

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На этой неделе в Лосино-Петровском продолжится очистка улиц от снега и льда. Ожидается, что коммунальщики вывезут не менее 3,5 тысячи кубических метров.

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«В данный момент происходят работы по вывозу раннее собранного снега, складированного. Сейчас уже вывозим порядка пятой машины с этого места. Все делается по плану», — рассказал мастер участка МБУ «Городское хозяйство» Андрей Пищулин.

Отмечается, что параллельно с этим будут производится работы по уборке валов после расчистки дорог автогрейдером. В течение двух недель округ полностью освободят от навалов снега.

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