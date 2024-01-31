Подмосковье 31 января 2024, 11:14 Коммунальные службы Лобни вывезли более 27 тысяч кубометров снега в конце января Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Коммунальщики вывезли с улиц Лобни более 27 тысяч кубометров снега начиная с 22 января. Работы по расчистке дворов и дорог в округе продолжаются.

Каждое утро на городские улицы вместе с дворниками выходит снегоуборочная техника.

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«В среднем в кузов самосвала помещается от 25 до 30 кубометров. То есть за неделю было сделано около тысячи ходок. Вижу ваши запросы на вывоз снега. Их забирают и отрабатывают коммунальщики. Слежу за этим», — написала в Telegram-канале временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее Анна Кротова провела несколько встреч с горожанами. Качество уборки снега обсудили с жителями микрорайона Катюшки и Южного. Решение этих вопросов администрация округа взяла под контроль.

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