15 апреля 2024, 14:38
Коммунальные службы Лобни привели в порядок свыше 100 дворов за неделю
За прошедшую неделю в городском округе Лобня управляющие организации провели работы по благоустройству территории. В 108 дворах убрали мусор, обрезали кустарники, а также перекопали и засеяли газоны.
Работники провели сезонную обрезку деревьев над пешеходными дорожками, проездами и парковками в 16 дворах. На десяти детских площадках отремонтировали аварийные и сломанные элементы, а на 12 площадках обновили песок.
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Кроме того, в нормативное состояние привели входные группы — промыты и отремонтированы двери, запирающие устройства, ступени и козырьки в 85 домах.
Эти работы проводились в рамках месяца чистоты и благоустройства, который также включает в себя приведение в порядок цоколей, укрепление водосточных труб, устранение аварийных деревьев, подрезку крон и другие виды работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.
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Благоустройство
Лобня
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