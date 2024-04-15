Подмосковье 15 апреля 2024, 14:38 Коммунальные службы Лобни привели в порядок свыше 100 дворов за неделю Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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За прошедшую неделю в городском округе Лобня управляющие организации провели работы по благоустройству территории. В 108 дворах убрали мусор, обрезали кустарники, а также перекопали и засеяли газоны.

Работники провели сезонную обрезку деревьев над пешеходными дорожками, проездами и парковками в 16 дворах. На десяти детских площадках отремонтировали аварийные и сломанные элементы, а на 12 площадках обновили песок.

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Кроме того, в нормативное состояние привели входные группы — промыты и отремонтированы двери, запирающие устройства, ступени и козырьки в 85 домах.

Эти работы проводились в рамках месяца чистоты и благоустройства, который также включает в себя приведение в порядок цоколей, укрепление водосточных труб, устранение аварийных деревьев, подрезку крон и другие виды работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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