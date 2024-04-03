Подмосковье 03 апреля 2024, 17:35 Коммунальные службы Лобни подвели итоги работы за прошедшую неделю Медиасток.рф

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Итоги работы коммунальных служб за прошедшую неделю подвели в Лобне. Глава городского округа Анна Кротова выслушала доклады представителей обслуживающих организаций.

Так, в период с 25 по 31 марта коммунальщики убрали более 160 дворовых территорий: помыли первые этажи в 926 подъездах, заменили 12 урн, 491 лампу, 226 светильников.

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Кроме этого, специалисты отремонтировали 34 и заменили три входные двери и три окна в подъездах, вывезли три тысячи и разрыхлили 12 тысяч кубометров снега.

Сотрудники лобненских управляющих компаний очистили более шести тысяч квадратных метров дорог во дворах, а также вывезли более семи тысяч кубометров твердых бытовых отходов и ликвидировали 24 мусорные свалки.

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