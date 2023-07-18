Подмосковье 18 июля 2023, 17:32 Коммунальные службы Королева устранили подтопление дороги из-за ливня на Пионерской улице Скриншот видео

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Последствия непогоды продолжают устранять в Королеве. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме и уже очистили от воды проезжую часть на Пионерской улице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Скриншот видео. / Скриншот видео

Обрушившийся на город ливень привел к подтоплениям дорог сразу в нескольких местах Королева — в Единую диспетчерскую службу поступило уже 23 таких сообщения. Коммунальные службы стараются как можно скорее устранить последствия непогоды.

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К этому часу уже осушили основную часть дороги по Пионерской улице, которая оказалась сильно подтоплена во время дождя. Сейчас активные работы ведутся в районе поворота на улицу Терешковой. Проводится обследование и других участков.

«По аварийным заявкам продолжают работать бригады по опиловке и уличному фонарному освещению. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим жителей проявить терпение», — отметили в пресс-службе Королева.

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