Подмосковье 18 января 2024, 10:17 Коммунальные службы Коломны подготовились к сильным снегопадам Марина Анисимова

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Коммунальные службы Коломны перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада, который продлился целые сутки. Жителей призвали быть бдительными на дорогах.

Неделей ранее Подмосковье столкнулось с длительными снегопадами, которые показали готовность коммунальщиков к непогоде. Работу ведут по отработанной схеме: сначала очищают входные группы и пешеходные дорожки у многоквартирных домов, а затем — самые оживленные улицы.

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По прогнозам синоптиков, за неделю в Подмосковье выпадет около 40% месячной нормы осадков. Самые сильные ожидаются в четверг и пятницу.

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