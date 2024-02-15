Подмосковье 15 февраля 2024, 12:12 Коммунальные службы Клина перевели в круглосуточный режим работы из-за снегопада Пресс-служба администрации г. о. Клин

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Снегопад накрыл Подмосковье. На этом фоне коммунальные службы Клина перевели в круглосуточный режим работы для более качественной уборки округа.

Ночью в Клину работает около пяти машин — самосвалов и погрузчиков, а также бригада рабочих, привлеченная в округ вахтовым методом. Рабочим-вахтовикам предоставили места в общежитии.

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Ежедневно на уборку снега с дорог и тротуаров направляют более 40 машин и около 100 разнорабочих. Отметим, что график работы по ночному вывозу снега составлен так, чтобы не нарушать «Закон Московской области о тишине» и не беспокоить жителей округа.

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