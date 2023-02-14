Подмосковье 14 февраля 2023, 18:51 Коммунальные службы Клина перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

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Коммунальные службы Клина заработали в усиленном режиме из-за снегопада. В выходные в Подмосковье выпало 20% месячной нормы осадков. Сейчас последствия непогоды устраняют в парках и скверах, на остановках общественного транспорта, а также на придомовых и дворовых территориях.

В Клину в воскресенье на улицы округа вывели крупную механизированную технику. После работы большой машины снег убирает мини-погрузчик — малогабаритная техника проходит в труднодоступных местах и очищает тротуары и парковочное пространство.

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«У нас на эту технику пришел работать очень добросовестный мужчина. Ему даже не надо говорить, когда ему выходить чистить. Он видит, что снег идет, и сам очищает все досконально», — сообщила технический смотритель РЭУ-4 Дарья Анискина.

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Коммунальные службы Клина ликвидировали почти все последствия снегопада. Теперь им необходимо обработать дороги и тротуары противогололедными средствами.

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