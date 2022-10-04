Подготовка коммунальных служб Каширы к зиме завершится через неделю | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Подготовка коммунальных служб Каширы к зиме завершится через неделю

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Главное управление содержания территорий Подмосковья начало второй этап подготовки к зиме. Очередная проверка прошла в Кашире. На устранение нарушений коммунальным службам дали неделю, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Как рассказали в ГУСТ, проверки организаций завершат 15 октября. До этого времени коммунальные службы должны исправить все недочеты в работе. Светлана Аипова сообщила, что компании проверяют по специальному «Зимнему акту», а затем выдают подтверждения о готовности к работе.

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«Такой подход позволит проконтролировать все элементы „зимнего успеха“: наличие противоголедных материалов, штатную численность сотрудников для поддержания чистоты территорий, наличие техники и запчастей для обслуживания, количество инвентаря и средств малой механизации», — добавила глава ГУСТ.

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Замруководителя ведомства Никита Анашкин посетил Каширу и отметил, что в округе было недостаточно необходимого инвентаря и расходных материалов, а также воителей снегоуборочной техники.

«Если проблема с кадрами не будет решена, то высок риск простоя техники. Кроме того, не разработана часть маршрутов для уборки в селах округа. На устранение этих замечаний дается неделя», — сказал он.

Инспекторы будут держать на контроле работу над ошибками, рассказали в управлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине октября.

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