12 января 2024, 15:05
Коммунальные службы Ивантеевки вывезли 300 «кубов» снега за сутки
Коммунальные службы Ивантеевки продолжают ликвидировать последствия снегопада. Только за сутки специалисты убрали снег по 18 адресам.
«Более 300 кубометров снега уже вывезли. Работаем без передышки — все валит и валит этот снег», — отметила мастер участка МБУ «Городское хозяйство города Ивантеевки».
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Основная работа бригады — отработка жалоб жителей, которые они оставляют на портале «Добродел». Так, утром 12 января коммунальщики провели работу по пяти адресам.
«Частный сектор мы тоже чистим. Сейчас все заявки людей с „Добродела“ отработаны, после обеда поедем убирать общественные пространства. В первую очередь — школы, детский сады и стратегически важные социальные объекты — им уделяется всегда особенное внимание», — заключила Кирюшина.
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