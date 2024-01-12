Подмосковье 12 января 2024, 15:05 Коммунальные службы Ивантеевки вывезли 300 «кубов» снега за сутки Фото: Ольга Егиян

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Коммунальные службы Ивантеевки продолжают ликвидировать последствия снегопада. Только за сутки специалисты убрали снег по 18 адресам.

«Более 300 кубометров снега уже вывезли. Работаем без передышки — все валит и валит этот снег», — отметила мастер участка МБУ «Городское хозяйство города Ивантеевки».

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Основная работа бригады — отработка жалоб жителей, которые они оставляют на портале «Добродел». Так, утром 12 января коммунальщики провели работу по пяти адресам.

«Частный сектор мы тоже чистим. Сейчас все заявки людей с „Добродела“ отработаны, после обеда поедем убирать общественные пространства. В первую очередь — школы, детский сады и стратегически важные социальные объекты — им уделяется всегда особенное внимание», — заключила Кирюшина.

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