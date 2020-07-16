Коммунальные службы и Мособлпожспас ликвидируют последствия ливней в Красногорске

В низину на трассе в Опалихе вода стекает сразу с нескольких улиц, глубина лужи — более полуметра. И если пешеходная дорожка расположена на возвышенности, то водителям приходится искать объездной путь, иначе в луже можно потерять номер или брызговики.

Источник фото: телеканал «360»

Воду с дорог и прилегающих территорий откачивает 41 бригада, а это почти 400 человек. Если помпы с лужами не справляются — на места выезжают тяжелые машины с насосными станциями.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы устанавливаем станцию производительностью 400 кубов в час, разматываем рукава длиной 1200 метров и начинаем откачку воды», — рассказал инженер обеспечения ГКУ МО «МОС АВС» Дмитрий Куренков.

Источник фото: телеканал «360»

В поселке Нахабино воду с трассы откачивают в лес — причем на далекое от дороги расстояние, чтобы лужа не вернулась в низину. Это уже второй случай за лето, когда территория Красногорска оказывается затоплена. На этот раз к ливням и их последствиям аварийные службы были готовы.

«Мы проводили работу над ошибками, активно чистили дренажные канавы, прочистили решетки, которые задерживают мусор. Но все равно объем осадков такой, что земля влажная, земля уже не принимает, и мы получаем, что под естественным уклоном в низинах вода скапливается», — прокомментировала глава г. о. Красногорск Эльмира Хаймурзина.

Источник фото: телеканал «360»

Устранять подтопления будут до тех пор, пока на трассах не станет сухо. Аварийные бригады ежедневно проверяют ситуацию на опасных участках дорог и дворовых территориях. И выезжают на места, чтобы ликвидировать лужи.