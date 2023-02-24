Подмосковье 24 февраля 2023, 13:46 Коммунальщики Дубны продолжили чистить дороги и тротуары от снега и наледи в праздники

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Работники ручного труда Дубны очистили территорию между улицами Векслера и Блохинцева от снега и наледи. Коммунальщики будут следить за чистотой округа все праздничные дни.

По просьбе жителей особое внимание при уборке было уделено институтской части Дубны. После уборки рабочие посыпали тротуары песком.

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«Сначала проходит механизированная уборка снега и льда тракторами и другой техникой, а после нее проходит ручная уборка и посыпка тротуара песком», — сообщил мастер МБУ ЖКУ Егор Соколов.

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Заявки об уборке жители могут отправить на горячую линию МЦУР Дубны в будние дни по телефону: 8 (916) 691-60-67. Заявки через WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

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