Подмосковье 07 марта 2023, 12:41 Коммунальные службы четырех округов Подмосковья получили новую спецтехнику

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Коммунальным предприятиям четырех городских округов Подмосковья передали десять единиц техники. Новые машины поступили в Богородский, Дмитровский, Коломенский и Сергиево-Посадский округа.

«Такие машины незаменимы при устранении последствий снегопада: с их помощью гораздо легче наводить чистоту при уборке дворов и внутриквартальных проездов. Благодаря небольшому размеру, эта техника отличается высокой маневренностью», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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В 2022 году в муниципалитеты Московской области передали 213 единиц спецтехники, в этом году уже выдали 125 машин. Всего в 2023 году ГУСТ планирует передать свыше 500 единиц уборочной техники.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он обратил внимание на то, что в Московской области продолжат большую программу по рекреационным зонам, отдыху, комфортному пребыванию жителей, детей, семей.

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