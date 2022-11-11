11 ноября 2022, 10:12
Коммунальные службы Богородского округа подготовились к зиме
Готовность коммунальных служб к зиме проверили в Богородском округе. Снежная зима может быть приятной, но только когда последствия осадков оперативно и качественно убирают. Для этого в округе закупили несколько единиц новой техники.
Глава округа Игорь Сухин рассказал, что в этом году для коммунальщиков закупили две «газели», два трактора, снегоочиститель и дробилку. В следующем году закупят еще несколько единиц техники на 15 миллионов рублей.
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«Для того, чтобы зимой жители могли чувствовать себя комфортно, необходимо, чтобы дворы и дороги хорошо очищались. А для этого нужна современная техника. Безусловно, важен и человеческий фактор, но без мощной техники сегодня не обойтись», — подчеркнул он.
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Замглавы округа Анатолий Шуть проверил готовность оборудования. Директор МБУ «Благосфера» Денис Шкадин рассказал, что сейчас в полной готовности 46 машин, 12 тракторов, шесть тротуарных тракторов, два транспорта для отбрасывания снега с проезжей части, четыре грейдера, а также фронтальные погрузчики и КамАЗы для вывоза снега. Каждую машину проверили на исправность. В том числе новую технику. В следующем году в планах — продолжить обновление гаража.
Анатолий Шуть также рассказал, что сейчас на вооружении Богородского около пяти тысяч кубов песко-соляной смеси.
Комиссия подтвердила готовность техники к зиме. Рабочие бригады уже готовы к борьбе с первыми осадками.
Благоустройство
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Богородский
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