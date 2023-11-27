Подмосковье 27 ноября 2023, 15:50 Коммунальные службы Балашихи перешли в усиленный режим работы Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Дорожные службы в Балашихе переведены в режим усиленной работы. Это связано с сильным снегопадом. Обрабатывать и чистить улицы начали еще ночью.

Во дворах города трудятся более 1,5 тысячи дворников, также задействовано 95 коммунальных машин. На дорогах и тротуарах работает 170 человек, 110 тракторов и другая спецтехника.

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Жителям рекомендуют в такую погоду надевать обувь с нескользящей подошвой. А водителям быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет.

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