Подмосковье 13 февраля 2023, 15:55 Коммунальные системы в Химках модернизируют в 2023 году

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На обновление коммунальных систем в Химках в 2023 году выделят 400 миллионов рублей. В ходе работ в округе модернизируют две канализационно-насосные станции, обслуживающие 19 тысяч жителей.

Ремонтные работы проведут на КНС № 1 «Ивановская» и КНС «Ивакино-Покровское». Кроме того, в текущем году начнется модернизация водопроводных и канализационных сетей на участках: улица Дзержинского — Лермонтова — Томилинская и улица Строителей — Школьная — Зеленая — Ленина.

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Всего до 2025 года в Подмосковье по государственной программе реконструируют и возведут 162 объекта инженерной инфраструктуры: 82 объекта водоснабжения, 18 — водоотведения и 62 — для бесперебойной подачи тепла.

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Кроме того, в 2023 году в Химках капитально отремонтируют шесть МКД, обновят 14 внутридомовых инженерных систем и заменят 12 лифтов в домах. Продолжится и реализация губернаторской программы «Мой подъезд». В настоящее время список адресов в городском округе Химки утверждается.

«Также в некоторых округах пройдут работы по укреплению фундамента домов, будет оборудована зона для детских колясок в подъездах, проверены узлы управления домов и проведено их техническое обследование», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За работами на коммунальных объектах Московской области следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта. Это позволяет выполнить задания в соответствии с утвержденным проектом, сметой и сроками.

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