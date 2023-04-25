Подмосковье 25 апреля 2023, 15:22 Коммунальные системы отремонтируют в 49 жилых домах в Лобне

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Внутренние инженерные системы капитально отремонтируют в 49 многоквартирных домах в Лобне. Работы начнутся этим летом после того, как Фонд капремонта Московской области проведет процедуры по выбору подрядчиков.

Программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Лобне реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего за три года планируется обновить коммунальные системы в 82 жилых домах.

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Рабочие отремонтируют системы центрального отопления, водоснабжения и канализации, а также газовые и электрические системы. Кроме того, для безопасности жителей обновят элементы внутреннего противопожарного водопровода. Список адресов, где пройдет ремонт в этом году, можно найти на сайте администрации городского округа Лобня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе усилят контроль за газовой безопасностью в жилых домах.

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