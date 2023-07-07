Подмосковье 07 июля 2023, 16:58 Коммунальные сети в микрорайоне № 30 в Мытищах промоют в июле

Читать 360tv в

Жителей микрорайона № 30 в Мытищах предупредили об отключении водоснабжения в июле. «Водоканал Мытищи» проведет промывку коммунальных сетей в домах на Солнечной, Лермонтова и 2-й Институтской улицах.

Водоснабжение отключат в домах на 2-й Институтской улице с 10 по 14 июля и на Лермонтова и Солнечной улицах — 17 июля. График отключения опубликован на сайте администрации Мытищ.

Реклама

Подвоз воды будет осуществляться автоцистерной.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».