Коммунальные сети отремонтировали в микрорайоне Воскресенска

Канализационный коллектор в микрорайоне Лопатинский рудник был настоящей головной болью более 15 тысяч жителей. Износ 80%. Отсюда постоянные аварии. Как следствие неприятный запах и антисанитария. Решила проблему государственная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

За семь месяцев специалисты проложили почти 1,5 километра новых труб, установили 30 колодцев. На очереди благоустройство. Бордюры и новый асфальт уложат до 15 сентября.

«Нам удалось построить качественно и в срок, подрядная организация, которая вышла и выиграла в конкурсных процедурах, понимала, что это нужно сделать оперативно. Сделали оперативно. Сегодня мы благодарны ей в том числе за то, что житель сегодня рад», — отметил глава городского округа Воскресенска Артур Болотников.

Следующий на очереди микрорайон Цемгигант. Здесь также запланирован ремонт коллектора и установка новых колодцев. Работы завершатся до 1 октября. В микрорайоне проживают более 40 тысяч человек, и капитальный ремонт коллектора решит давнюю проблему горожан.

Срок эксплуатации нового коллектора составит как минимум 60 лет. Трубопровод выполнен из прочного пластика.