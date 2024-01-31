Важное 31 января 2024, 18:06 Старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют в 2024 и 2025 годах Губернатор Подмосковья провел встречу с главой городского округа Восход Автор фото: А. Чернов

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Сферу ЖКХ модернизируют в подмосковном городском округе Восход. В 2024 году реконструируют устаревшие инженерные сети, износ которых достиг 80%. Прошлым летом отремонтировали котельную. Вместе с тем за два года крупно обновят очистные сооружения для сточных вод, сообщила глава округа Елена Филатова на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

По ее словам, Восход преимущественно благополучно прошел рекордные холода этой зимой, однако из-за погодных условий возникали и сложности.

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«Тема ЖКХ — очень важная и чувствительная. В этом году мы поменяем около 3,4 километра сетей теплоснабжения, более 10 километров сетей водоснабжения и водоотведения», — сказала Елена Филатова.

Она добавила, что в 2024-м установят индивидуальные тепловые пункты, предстоит большая работа.

Благоустройство

Вместе с тем в Восходе благоустроят лесопарковую зону и места отдыха вблизи пруда.

«Я сегодня разговаривал с коллегами насчет выделения финансирования на благоустройство и въездную группу. Первую часть средств вы получите уже в этом году — уверен, что жители сразу почувствуют изменения», — сказал губернатор.

Проект благоустройства Проект благоустройства Проект благоустройства Проект благоустройства

Он отметил, что благоустроить выбранные территории и въезд в городской округ Восход необходимо за два года.

Ремонт школы

Школу в Восходе построили в 1965 году. Вскоре она масштабно преобразится — ее капитально отремонтируют.

Это единственная ваша школа. Понятно, что и мамы, и детки хотят, чтобы она была в порядке. Мы ставим школу в нашу программу и приступаем к работам в январе следующего года. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья добавил, что за оставшееся время необходимо подготовить проектную документацию и предусмотреть, где будут учиться дети на время ремонта.

По словам Елены Филатовой, этот вопрос уже решили. Ученики с первого по четвертый класс временно будут обучаться в корпусе детского сада, а ребята из старшей и средней школы — в Доме культуры.

Преображение старого здания планируют завершить уже к сентябрю 2025 года.

Конкурс на место главы округа

Елена Филатова руководит Восходом уже на протяжении пяти лет. Губернатор поддержал ее решение участвовать в новом конкурсе на место главы.

«У вас заканчивается срок исполнения своих обязанностей. Знаю, что вы очень любите свой поселок, поэтому, если готовы работать дальше, мы вас поддерживаем», — сказал Андрей Воробьев.

Автор фото: А. Чернов

За пять лет бюджет городского округа увеличился в 2,5 раза. Благодаря этому удалось выполнить множество перемен.

«Кроме амбулатории, мы отремонтировали все девять наших многоквартирных домов, построенных еще в 60-х годах. Утеплили фасады, заменили коммуникации, привели в порядок подъезды и прилегающие дворы», — отметила Филатова.

Вместе с тем преобразился Дом культуры. Теперь там доступно шесть кружков и секций, в которых занимаются 240 детей. Проходят и занятия клуба «Активное долголетие» для пенсионеров.

«Кроме того, мы сделали бесплатный тренажерный зал, открыли секцию карате и филиал музыкальной школы», — подытожила Елена Филатова.

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