Коммунальные отходы будут вывозить вовремя. Подмосковные регоператоры перешли на круглосуточный режим работы

Региональные операторы Подмосковья перешли на круглосуточный режим работы в связи со сложными погодными условиями. График вывоза коммунальных отходов восстановят в ближайшие несколько суток. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ.

В ряде городских округов осуществляется круглосуточный вывоз отходов, но из-за сложности подъезда спецтехники к местам накопления отходов, а также пробок на дорогах, возникают кратковременные нарушения графика вывоза ТКО.

«В ближайшие несколько суток график вывоза коммунальных отходов будет восстановлен, региональные операторы устраняют перенакопления ТКО на контейнерных площадках, мы приносим извинения жителям за временно доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, она носит кратковременный характер», — сообщили в региональном Министерстве ЖКХ.

Все логистические службы регоператоров уплотнили график работы спецтехники в среднем на 2-3 часа и привлекли дополнительные единицы, сейчас на маршрутах работает более двух тысяч машин. Администрации муниципалитетов принимают необходимые меры для расчистки от снега проездов к контейнерным площадкам.

Все коммунальные отходы региона из синих и серых контейнеров напрямую направляются на 10 комплексов по переработке отходов, из-за сложной дорожной ситуации и пробок на дорогах время мусоровозов в пути также значительно выросло. Проезду спецтранспорта к контейнерным площадкам зачастую мешают неправильно припаркованные автомобили во дворах.

«Ежедневно мы фиксируем десятки случаев, когда мусоровозы и бункеровозы вынуждены несколько раз возвращаться к месту накопления отходов из-за перекрытого проезда. Это серьезно сбивает график и ведет к перенакоплению», — уточнили в ведомстве.

Чтобы сообщить о невыполнении графика по вывозу ТКО, жители Московской области могут обратиться по горячим линиям региональных операторов, указанных на их сайтах, а также оставить заявку на портале «Добродел».