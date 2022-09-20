Коммунальщики Подмосковья получили штрафы на 3 млн рублей за нарушения в содержании газовых сетей | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 11:08 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальщики Подмосковья получили штрафы на 3 млн рублей за нарушения в содержании газовых сетей

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Инспекторы проверили газовое оборудование в 1685 домах Подмосковья. Они оформили 325 протоколов о нарушениях на 50 коммунальных организаций. Их оштрафовали почти на три миллиона рублей, сообщила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

Общая сумма наказания составила 2,845 миллиона рублей. Его выплатили управляющий, ресурсоснабжающие и профильные компании в 21 округе. Больше всего протоколов выписали в Мытищах, Клину, Шаховской, Щелкове, Лосино-Петровском, Коломне, Раменском, Одинцове, Химках и Домодедове.

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Инспектора также проверили договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, которые собственники должны заключать со специальными организациями. Протоколы составили на хозяев 206 квартир, большинство их которых в Долгопрудном и Коломне.

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«У каждого участка газовой трубы есть свой ответственный: тот, кто поставляет ресурс, кто обеспечивает технологию доставки, кто следит за содержанием сетей и кто пользуется газом. И наша общая задача — обеспечить безопасность на каждом этапе цикла. Именно поэтому вместе с разъяснительной работой с собственниками мы не снижаем контроль за деятельностью всех ответственных предприятий, управляющих, ресурсоснабжающих и специализированных», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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