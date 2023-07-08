Подмосковье 08 июля 2023, 23:11 Коммунальные объекты Подмосковья восстановили после обильных ливней Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Коммунальные объекты Подмосковья возобновили работу после обильных ливней, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Сотрудники региональной аварийно-восстановительной службы устранили все последствия осадков, до конца дня 8 июля все водоснабжающие системы будут работать в штатном режиме.

Наибольшее количество ущерба от мощного циклона зафиксировали в Коломне. Бригада «МОС АВС» в составе пяти специалистов выкачали дождевые стоки с помощью автомобиля «КамАЗ» с краном-манипулятором и бортовой техники «Газель».

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У дома № 1а по улице Митяево в Коломне обнаружили участок подтопления протяженностью 150 метров, глубина составила от 25 до 30 сантиметров. За пять часов работы аварийная бригада убрала около 1,5 тысячи кубических метров воды с проезжей части. В других затопленных местах округа работы по откачке последствий осадков проводили коммунальные службы, которые также убирали воду из подвальных помещений жилых домов.

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