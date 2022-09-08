Коммунальные компании Подмосковья с 2023 года будут работать в единой инфосистеме | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Коммунальные компании Подмосковья с 2023 года будут работать в единой инфосистеме

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Сотрудники 120 муниципальных бюджетных компаний, задействованных в содержании территорий Подмосковья, со следующего года начнут работать в единой информационной системе. Она обеспечит контроль за нормативным планированием и расходом бюджетных денежных средств.

Сотрудники ГУСТ и компании-разработчика программного обеспечения новой единой системы коммунальных предприятий провели обучающий семинар для коллег.

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Главное управление содержания территорий Подмосковья отмечает, что использование цифрового ПО снизит трудозатраты на планирование и обоснование смет, снизит объем бумаг, поможет исключить ошибки при формировании документов, сформирует единый подход к подготовке документов, а также повысит прозрачность расхода бюджетных средств.

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С января 2023 года все предприятия занятые в сфере благоустройства будут вести отчетность в едином отраслевом информационном поле, что позволит упростить контроль деятельности. Одинцово и Власиха протестируют программу в качестве пилотного проекта уже в этом году, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

«Программное обеспечение позволит вести учет расходов на оборудование, учет заработной платы сотрудников всех категорий, планирование финансово-хозяйственной деятельности, вести унифицированные муниципальные задания. Сегодня нашим коллегам был продемонстрирован функционал программы и методика работы», — рассказал заместитель руководителя ГУСТ Московской области Анашкин Никита.

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