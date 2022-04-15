Коммунальные и экстренные службы проверили в Жаворонках Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел встречу с активистами села Жаворонки. Вопросов у жителей накопилось много — уборка привокзальной площади, безопасность ж/д переезда и нехватка места для личного транспорта. Также в ходе встречи проверили готовность коммунальных и экстренных служб.

«Мы сейчас ждем от правительства Москвы передачу земельного участка. И построим там парковку. В этом году нам удастся это сделать, и проблему мы решим», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В рамках встречи также осмотрели коммунальные и экстренные службы. Они заранее начали подготовку к сезону весенних паводков.

«Все пока в штатном режиме, все отлажено. Техника в рабочем состоянии, закуплено доп. оборудование. Мы уже с похожими задачами сталкиваемся не первый год», — отметил глава округа.

Сейчас службы чистят ливневки, канавы и плотины. При половодье оперативные бригады будут устранять проблемы в кратчайшие сроки.

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